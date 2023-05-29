５月鉱工業生産は0.1％増

ベトナム５月鉱工業生産は0.1％増続く外需不振、自動車も３割減PICK UP経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム自動車二輪車車部品電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメントその他製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済統計インフラ設備投資自動車統計浙江寧波、新エネ車産業振興へ補助金中国-浙江車両マクロ経済統計自動車政策・法律・規制天津の輸出、１～４月は36.4％増の3700億元中国-天津経済マクロ経済貿易統計タイヤ工場の稼働率が上昇、受注旺盛で中国-全国製造貿易統計自動車その他製造ゴム・皮革車部品１Ｑの製造業生産額、２四半期連続マイナス台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造５月鉱工業生産は0.1％増 続く外需不振、自動車も３割減ベトナム経済マクロ経済統計自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ設備投資車部品23年５月の主要鉱工業製品の生産量（表）ベトナム経済マクロ経済統計自動車二輪車電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品精密機器ゴム・皮革紙・パルプガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ設備投資車部品