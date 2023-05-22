遼寧の１～４月経済統計、鉱工業は6.8％増

中国-遼寧遼寧の１～４月経済統計、鉱工業は6.8％増経済NEW国・地域中国-遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ遼寧の１～４月経済統計、鉱工業は6.8％増中国-遼寧経済マクロ経済統計NEW５月の消費者心理指数、2.9ポイント上昇韓国経済マクロ経済統計NEW４月の物価上昇率5.7％ 運輸など加速、高水準続くシンガポール経済マクロ経済統計NEW山東の１～４月経済統計、鉱工業は6.1％増中国-山東経済マクロ経済統計４月のＣＰＩ上昇率2.1％、伸び幅0.4Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計小売り外食・飲食電気・ガス料金、１～３月期は３割上昇韓国経済マクロ経済統計自動車統計遼寧の１～４月経済統計、鉱工業は6.8％増中国-遼寧経済マクロ経済統計NEWロシアの中国車シェア、１～３月に４割超え中国-全国車両貿易統計自動車NEW小売業の売上高、４月も最高 飲食も好調、卸売りは減少続く台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW４月の工業生産指数、11カ月連続マイナス台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW４月の物価上昇率5.7％ 運輸など加速、高水準続くシンガポール経済マクロ経済統計NEWバッテリー貿易収支、１～４月は赤字転落韓国車両マクロ経済貿易統計自動車車部品