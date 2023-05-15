【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年４月

インド【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年４月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）自動車統計自動車輸出が１Ｑに日本超え、今年世界一も中国-全国車両貿易統計自動車NEWリチウム電池産業、湖北・四川に投資熱中国-全国製造マクロ経済統計自動車その他製造鉱業設備投資車部品NEW中通客車の新車販売、１～４月は28％減中国-山東車両統計決算自動車NEW今年の車載電池搭載４割増へ 団体予測、リサイクルも急成長中国-全国車両貿易統計自動車その他製造鉱業設備投資政策・法律・規制車部品NEW４月新車販売22％増、伸び鈍化フィリピン車両統計自動車保健医療NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年４月インド車両統計自動車二輪車NEWインド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年４月インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022/23年度インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年２月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年１月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年12月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022年11月インド車両統計自動車二輪車