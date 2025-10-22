【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年９月

インド【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年９月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）自動車統計四川省のＧＤＰ、１～９月は5.5％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW【地方羅針盤】江西省南昌市中国江西経済マクロ経済統計NEW工業ロボ、国産品が過半に 稼働台数は世界最多202万台中国製造統計自動車電子・コンピューター精密機器機械設備投資政策・法律・規制NEW北京のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国北京経済マクロ経済統計NEWタイム誌の優良企業、現代自がアジア首位韓国車両統計自動車メディアNEW９月新車販売、国民車に明暗 プロトンが２カ月連続で２桁増マレーシア車両統計自動車NEWインド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年９月インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年８月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年７月インド車両マクロ経済貿易統計自動車二輪車車部品【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年６月インド車両貿易統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年５月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年４月インド車両統計自動車二輪車インドの最新ニュース高速道路建設、５年ぶりに低水準の見込みインド運輸陸運政策・法律・規制インディゴ、エアバス30機を追加発注インド運輸設備投資空運ＦＴＡで英国企業の印事業拡大が加速＝報告書インド経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交各国・地域のトップ記事香港航空郵便本部の建て替え中止PICK UP運輸貿易ＩＴ一般インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制財政NEW台湾アフリカ豚熱、初の疑い例PICK UP農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW韓国高市首相就任を各紙１面報道PICK UP政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ