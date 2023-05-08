ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月）６カ国全てで上昇率鈍化経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） ６カ国全てで上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計NEW４月ＣＰＩは2.35％上昇、前月から横ばい台湾経済マクロ経済統計下位所得層の物価、４月7.4％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道陸運政策・法律・規制消費者物価、４月6.6％上昇 ８カ月ぶり低水準、燃料下落でフィリピン経済マクロ経済貿易統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般陸運政策・法律・規制東莞市のＧＤＰ、１～３月は2.2％成長中国-広東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産小売り外食・飲食深セン市のＧＤＰ、１～３月は6.5％成長中国-深セン経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造金融一般卸売りその他サービス不動産車部品小売り外食・飲食グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） ６カ国全てで上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） １％増の33万台、伸びが大幅鈍化ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） マレーシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） 18％増の1.3兆円、5カ国でプラスASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） ４カ国で前月下回るシンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月） 12％増の27万台、５カ国で前年上回るASEAN車両マクロ経済統計自動車