３月訪日客181万人、コロナ禍前65％まで回復

日本３月訪日客181万人、コロナ禍前65％まで回復観光NEW国・地域日本業種観光関連タグ中国香港台湾韓国タイ日本米国観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報回復するアジアの観光アジアの新型コロナ情報１Ｑの航空旅客数、コロナ前の８割を回復中国-全国運輸統計その他サービス空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ死亡例、新たに１件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW３月訪日香港人14.5万人、コロナ前８割回復香港観光統計観光NEW新規感染者1.7万人、死者６人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW18日は感染者９人、114日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般NEW新規感染、９～15日は前週比12.6％増マレーシア社会統計保健医療社会一般NEW回復するアジアの観光３月の訪日中国人、７万5700人＝ＪＮＴＯ中国-全国観光統計空運観光政策・法律・規制NEW１Ｑの航空旅客数、コロナ前の８割を回復中国-全国運輸統計その他サービス空運社会一般政策・法律・規制NEW３月訪日香港人14.5万人、コロナ前８割回復香港観光統計観光NEW航空２社、３月は２桁増収 旅客数は20年２月以降の最高更新台湾運輸統計決算空運NEW３月の訪日台湾人28万人、前年同月の113倍台湾観光統計観光NEW中国厦門航空、アモイ―ハノイに直行便ベトナム運輸空運NEW