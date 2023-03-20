安価な労働コストと親日感情

インド安価な労働コストと親日感情柱は縫製業、バングラの今（上）独自PICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグ日本バングラデシュマクロ経済統計貿易政策・法律・規制インフラ設備投資イベント雇用・労務外交ＧＤＰ上海が外資誘致策、政策・資金面から支援中国-上海経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEW安価な労働コストと親日感情 柱は縫製業、バングラの今（上）インド経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資イベント雇用・労務政策・法律・規制外交NEWタイの成長率、今年は３％止まり＝フィッチタイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制23年の成長予測を６％に下方修正、ＵＯＢ銀ベトナム経済マクロ経済統計金融一般ホーチミンの成長率１％割る １Ｑ、不動産不況で五大都市最低ベトナム経済マクロ経済統計不動産建設・プラント今年の東南アジア成長率4.7％ ＡＤＢ最新予測、２カ国上方修正ASEAN経済マクロ経済統計貿易統計長城汽車、ロシア市場での22年売上高７割増中国-河北車両貿易統計自動車NEW上海が外資誘致策、政策・資金面から支援中国-上海経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEW３月の輸入車販売4.3％減、レクサスは2.5倍韓国車両貿易統計自動車NEW対タイ輸出は前年比２割増に １月、21年の政変前水準まで回復ミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW豪進出日系企業、景況感低下 ＮＺ日系企業は上昇オーストラリア経済マクロ経済統計NEW安価な労働コストと親日感情 柱は縫製業、バングラの今（上）インド経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資イベント雇用・労務政策・法律・規制外交NEW