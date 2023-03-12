中国の李強新首相、コロナ失態で評価に陰り

中国-全国中国の李強新首相、コロナ失態で評価に陰り政治NEW国・地域中国-全国業種政治関連タグ中国日本自動車電機農林・水産政治一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報全人代2023アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW中国の李強新首相、コロナ失態で評価に陰り中国-全国政治自動車電機農林・水産政治一般NEW団体旅行の行き先40カ国増加、日本含まれず中国-全国観光空運観光政策・法律・規制NEWコロナ死亡例、週末３日間で３件増加香港社会統計保健医療社会一般NEW登校前の抗原検査、15日で終了香港社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制NEW新型コロナの域内感染者、10日は8913人台湾社会保健医療社会一般NEW全人代2023中国の李強新首相、コロナ失態で評価に陰り中国-全国政治自動車電機農林・水産政治一般NEW習近平氏、中国国家主席に３選中国-全国社会社会一般NEW全人代常務委員、李慧ケイ氏に交代香港政治政治一般NEW23年の財政赤字、ＧＤＰ比３％に＝予算可決中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政台湾で「やむなく武力も」、全人代代表の教授台湾政治政治一般軍事中国、台湾懐柔へ融和演出＝蔡政権は警戒台湾政治政治一般軍事外交