中国産テスラ、１～２月販売が２割増に

中国-上海中国産テスラ、１～２月販売が２割増に車両NEW国・地域中国-上海業種車両関連タグ中国米国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波中国産テスラ、１～２月販売が２割増に中国-上海車両貿易統計自動車NEW長安系アバター、ファーウェイ店舗で販売中国-重慶車両自動車ＩＴ一般小売りNEW広汽の馮総経理、電池交換式の普及を提言へ中国-広東車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラ建設・プラント政策・法律・規制財政車部品NEW国内初のＥＶ向け充電設備、首都で稼働ミャンマー車両自動車電機NEW電動車への補助金を29万台に 20日から開始、国産車が対象インドネシア車両自動車二輪車電機政策・法律・規制財政車部品NEW北汽新能源の２月販売、２倍の2687台中国-北京車両統計自動車自動車統計トヨタの２月販売１％増、４カ月ぶりプラス中国-全国車両貿易統計自動車NEW奇瑞の２月販売、72％増の10.3万台中国-安徽車両統計自動車NEW中国産テスラ、１～２月販売が２割増に中国-上海車両貿易統計自動車NEW日産の２月新車販売、10％減の６万台中国-全国車両統計自動車NEW宇通客車の２月販売、６％減の788台中国-河南車両貿易統計自動車NEW現代自グループの米国販売、７割超がＳＵＶ韓国車両統計自動車NEW貿易統計中国産テスラ、１～２月販売が２割増に中国-上海車両貿易統計自動車NEW宇通客車の２月販売、６％減の788台中国-河南車両貿易統計自動車NEWトヨタの２月販売１％増、４カ月ぶりプラス中国-全国車両貿易統計自動車NEW22年の港湾貨物取扱量、３年連続マイナス香港運輸貿易統計海運NEWコメ輸出、２月11～17日の１週間で４万トンミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW日系企業の６割超が在宅継続＝ＪＣＣＩ調査シンガポール経済統計雇用・労務NEW