今年のＧＤＰ目標、５％前後

中国-全国今年のＧＤＰ目標、５％前後過去最低、足元好調で達成容易か経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国電機その他製造不動産建設・プラント小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制インフラ環境設備投資雇用・労務関連トピックス・特集・連載全人代2023全人代2023今年のＧＤＰ目標、５％前後 過去最低、足元好調で達成容易か中国-全国経済マクロ経済貿易統計電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント環境雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW成長率目標５％前後、経済回復図る＝全人代開幕中国-全国政治マクロ経済電子・コンピューター軍事NEW金融緩和政策を継続、易綱中銀総裁中国-全国経済マクロ経済金融一般不動産NEWＧＤＰ今年のＧＤＰ目標、５％前後 過去最低、足元好調で達成容易か中国-全国経済マクロ経済貿易統計電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント環境雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW虹橋経済圏、22年ＧＤＰは20年比17％増に中国-上海経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW経済３団体合同委、輸出伸び率予測引き下げタイ経済マクロ経済統計製造業生産高、22年は83％増の158億米ドルカンボジア製造統計その他製造地場ゲーム３社が技術を紹介 ピッチイベントで日系にアピールマレーシアＩＴ統計ＩＴ一般その他サービス娯楽財政赤字の対ＧＤＰ比、22年は7.3％に縮小フィリピン経済統計政策・法律・規制財政失業率今年のＧＤＰ目標、５％前後 過去最低、足元好調で達成容易か中国-全国経済マクロ経済貿易統計電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント環境雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW失業率、22年第４四半期は1.15％に改善タイ経済マクロ経済統計２月の失業率、7.45％に悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務成都市、23年経済成長目標は「６％以上」中国-四川経済マクロ経済貿易統計設備投資雇用・労務政策・法律・規制小売り１月失業率3.5％、22年ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務【為替マーケット分析】いばらの道オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制貿易統計虹橋経済圏、22年ＧＤＰは20年比17％増に中国-上海経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW今年のＧＤＰ目標、５％前後 過去最低、足元好調で達成容易か中国-全国経済マクロ経済貿易統計電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント環境雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW経済自由度ランキング、台湾は世界４位台湾経済マクロ経済統計NEW台湾経営者８割が景気悲観 過去最高、台湾企業トップ調査台湾経済マクロ経済統計NEW都市部就業者数、60年ぶりに減少中国-全国社会マクロ経済統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制中国を有力投資先とみる米企業、過去最低に中国-全国経済マクロ経済統計決算設備投資社会一般雇用・労務政策・法律・規制