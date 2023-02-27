ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月）３％増の26万台、各国で明暗経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計理想汽車の22年決算、費用増で赤字６倍に中国-北京車両統計決算自動車車部品NEW上海、30年に交通分野のピークアウト実現へ中国-上海運輸統計自動車陸運海運空運環境政策・法律・規制NEWＰＣＢ製造業の22年売上高、過去最高更新台湾ＩＴ統計決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW２月鉱工業生産は3.6％増 携帯や衣料不振、データに齟齬もベトナム経済統計繊維その他製造精密機器不動産NEW１月末の銀行貸付残高、前年同月比５％増マレーシア金融統計金融一般NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ３％増の26万台、各国で明暗ASEAN経済マクロ経済統計自動車NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ３％増の26万台、各国で明暗ASEAN経済マクロ経済統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月）４カ国で前年同月割れASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 21％増の1.4兆円、15カ月連続２桁伸長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ３％増の34万台、３市場でマイナス成長ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） ３カ国で前年割れ、マレーシアは好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計