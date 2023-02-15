アジア（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）社会NEW国・地域アジア業種社会関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本パキスタン米国欧州保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報新型コロナ感染者数・入国規制一覧アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（16日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、春節期間明けも急増見られず中国-全国社会統計保健医療社会一般NEW訪日中国人、１月は３万1200人＝ＪＮＴＯ中国-全国観光統計観光NEW「春運」の旅客数、５割増の約16億人中国-全国運輸統計陸運海運空運観光社会一般NEW国際線が１月に大幅増、コロナ規制緩和で中国-全国運輸統計空運観光NEW新型コロナ感染者数・入国規制一覧（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（16日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（13日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般