比ペットフード需要９％増を予想、米農務省

フィリピン比ペットフード需要９％増を予想、米農務省製造NEW国・地域フィリピン業種製造関連タグフィリピン米国その他製造その他サービス統計貿易貿易統計１月の韓国車販売8.7％増 半導体不足改善、国内外でプラス韓国車両貿易統計自動車NEW22年国境貿易1.4％増、中継不調で輸出減少タイ経済マクロ経済貿易統計NEW精米輸出、25年までに年間100万トン目指すカンボジア農水貿易統計農林・水産NEW１月製造業ＰＭＩは51.3、２カ月連続で上昇インドネシア製造貿易統計その他製造NEW１月製造業ＰＭＩ53.5、７カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済貿易統計その他製造NEW比ペットフード需要９％増を予想、米農務省フィリピン製造貿易統計その他製造その他サービスNEW関連記事ペットフード市場拡大、 米国からの輸入３倍フィリピン製造貿易統計その他製造娯楽社会一般食品ベタグロ、ドッグフードの販売好調タイ食品統計食品・飲料その他製造設備投資卸売り社会一般文化・宗教小売り高級ペットフード人気、香港のペット熱香港商業マクロ経済貿易食品・飲料卸売り娯楽社会一般小売りペットフード輸出、7年で倍増タイ食品・飲料シェア拡大に1億バーツ、ネスレのペットフード販売タイ卸売り小売り