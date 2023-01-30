〔アジア人事〕ヤマトホールディングスなど

日本〔アジア人事〕ヤマトホールディングスなど経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ中国台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールフィリピンオセアニアインド日本アジア米国車部品化学一般鉄鋼・金属ゴム・皮革機械その他製造陸運通信マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア関連人事情報アジア関連人事情報〔アジア人事〕ヤマトホールディングスなど日本経済マクロ経済通信化学一般鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械陸運車部品NEW〔アジア人事〕豊田通商日本経済マクロ経済卸売り〔アジア人事〕長瀬産業、丸紅日本経済マクロ経済卸売り〔アジア人事〕三井化学など日本経済マクロ経済自動車化学一般車部品〔アジア人事〕サンバイオなど日本経済マクロ経済医薬品その他製造卸売り小売り〔アジア人事〕大陽日酸日本経済マクロ経済化学一般関連記事【アジアで会う】滋野真琴さん オリノスＢＫＫ代表 ：第84回 コスプレで草の根クールジャパン（タイ）タイ社会社会一般インテリア見本市に出展、燕三条の食器シンガポール製造食品・飲料その他製造イベント商用車向け部品会社、ナブコが設立タイ自動車二輪車繊維大手の暁星、夜光性ナイロン原糸を開発韓国繊維船舶装備のナブコ、韓国で合弁事業韓国その他製造海運