23年ＥＶ販売、50％増予測も

マレーシア23年ＥＶ販売、50％増予測も充電施設の整備が喫緊の課題にPICK UP車両NEW国・地域マレーシア業種車両関連タグマレーシア自動車車部品電機環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波電気自動車を初輸入、中国製40台が到着ミャンマー車両貿易自動車電機NEW23年ＥＶ販売、50％増予測も 充電施設の整備が喫緊の課題にマレーシア車両自動車電機環境車部品NEW西ジャワ州、公用車にＥＶ５台をリースインドネシア車両自動車電機NEWタクシー最大手、23年はＥＶ200台追加へインドネシア車両自動車電機陸運NEW中国比亜迪、ＥＶ組立工場の用地選定かフィリピン車両自動車電機環境政策・法律・規制財政NEWＥＶをローテーション充電、関電系日本公益自動車ＩＴ一般電力・ガス・水道不動産NEW関連記事長城汽車、財務省と覚書でＥＶ値下げタイ車両自動車環境長城汽車、首都に初のＥＶ充電施設を開設タイ車両自動車インフラ環境車部品長城汽車、ＥＶ「欧拉」は価格338万円からタイ車両自動車長城汽車、ＥＶ「欧拉」をタイ市場に投入タイ車両自動車長城汽車、23年にタイでＥＶ生産開始見通しタイ車両自動車