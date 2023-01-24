【為替マーケット分析】維持で意地

オーストラリア【為替マーケット分析】維持で意地経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ12月ＣＰＩは3.8％、半年ぶり３％台に低下マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料卸売りその他サービス社会一般小売り外食・飲食NEW豪12月企業景況感下落、インフレピーク越えかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW豪州のインフレ加速は４Ｑでピーク＝財相オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般上海のＣＰＩ、12月は2.1％上昇中国-上海経済マクロ経済統計甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売り失業率【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売り10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務豪12月失業率、3.5％で横ばいも就業者は減少オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務12月失業率3.52％、４カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】押し合い、へし合い、せめぎ合いオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】安堵の中で悲観の芽オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】豪華コースメニューオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】ずっと聞きたかったことオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】潮流の行方オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制関連記事【為替マーケット分析】ひっくり返ったちゃぶ台、整えられるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】狭いながらも値は動きやすくオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制テイクオフ：おしくらまんじゅう。押…台湾社会社会一般【各紙ヘッドライン】「地場二輪が新モデル発売」などベトナム経済マクロ経済本土客殺到、旧正月のマカオ：受け入れ能力超過かマカオ観光マクロ経済統計観光娯楽社会一般