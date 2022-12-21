11月東南ア訪日者数、前年比52倍の18万人

ASEAN11月東南ア訪日者数、前年比52倍の18万人PICK UP観光NEW国・地域ASEAN業種観光関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内症例、20日は3000人台中国-全国社会保健医療社会一般NEW広東のコロナ感染者、最短８日で職場復帰可中国-広東社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の22年成長率2.7％に下方修正、世銀中国-全国経済マクロ経済統計保健医療社会一般NEW旅行意欲が一時減退 ホテル予約取り消し、感染者増で中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品その他サービス観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のＥＣ団体、配送員参加を呼びかけ中国-上海運輸ＩＴ一般保健医療陸運社会一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW関連記事10月の訪日韓国人客、64倍の12.3万人韓国観光統計観光東南ア訪日者数、２年８カ月ぶり10万人超えASEAN観光統計観光８月東南ア訪日者数、前年比30倍の5.7万人ASEAN観光マクロ経済統計観光７月東南ア訪日者数、前年比24倍の4.5万人シンガポール観光統計観光５月東南ア訪日者数、前年比34倍の６万人ASEAN観光統計観光