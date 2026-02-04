シンガポール【月次リポート】シンガポール（１月）経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済関連トピックス・特集・連載シンガポールの月次リポートＣＰＩ大連のＧＤＰ、25年は5.7％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW東莞の25年ＧＤＰ、4.0％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計NEW四川の経済成長目標、26年は「5.5％前後」中国四川経済マクロ経済政策・法律・規制NEW上海市の経済成長目標、26年も「５％前後」中国上海経済マクロ経済政策・法律・規制NEW【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（１月）台湾経済マクロ経済NEWＧＤＰ大連のＧＤＰ、25年は5.7％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW東莞の25年ＧＤＰ、4.0％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計NEW上海市の経済成長目標、26年も「５％前後」中国上海経済マクロ経済政策・法律・規制NEW四川の経済成長目標、26年は「5.5％前後」中国四川経済マクロ経済政策・法律・規制NEW【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】香港（１月）香港経済マクロ経済統計インフラ陸運海運社会一般政策・法律・規制NEWシンガポールの月次リポート【月次リポート】シンガポール（１月）シンガポール経済マクロ経済NEW【月次リポート】シンガポール（12月）シンガポール経済マクロ経済【月次リポート】シンガポール（11月）シンガポール経済マクロ経済【月次リポート】シンガポール（10月）シンガポール経済マクロ経済【月次リポート】シンガポール（９月）シンガポール経済マクロ経済【月次リポート】シンガポール（８月）シンガポール経済マクロ経済シンガポールの最新ニュースシンガポールとＥＵ、デジタル貿易協定始動シンガポール経済貿易ＩＴ一般外交ＳＴエンジの地面効果翼機、３Ｑに商用運航シンガポール運輸海運政策・法律・規制１月の製造業ＰＭＩ、再び分岐点50超えシンガポール経済マクロ経済電子・コンピューターその他製造NEW各国・地域のトップ記事中国中国企業の香港ＩＰＯ熱継続PICK UP金融統計金融一般証券政策・法律・規制NEW香港日本の香港向け農産品輸出、25年は0.8％増PICK UP農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW台湾１月新車販売は前月比26％減PICK UP車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ