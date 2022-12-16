【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測で

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測で金融国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般証券石油・石炭・ガス電力・ガス・水道マクロ経済統計貿易政策・法律・規制インフラ政治一般外交軍事関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機フィリピン為替情報アジア通貨安の危機【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交政策金利4.75％に、米利上げで追随香港金融金融一般政策・法律・規制【つれづれルピア】米利上げ減速見通しを踏まえてインドネシア経済マクロ経済来年のルピア相場は軟調に推移＝みずほ会インドネシア経済マクロ経済貿易金融一般イベント経常収支58億ドルの赤字、７～９月フィリピン金融貿易金融一般政策・法律・規制外貨準備939億ドルに減少、11月時点フィリピン金融統計金融一般フィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】ペソは２カ月ぶり高値、米インフレ鈍化でフィリピン金融マクロ経済貿易保健医療金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事財政外交【フィリピン為替情報】ペソ相場、一時57ペソ台まで上昇フィリピン金融マクロ経済貿易統計保健医療インフラ金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事財政外交【フィリピン為替情報】ペソ最安値付近で推移、比中銀は通貨防衛に決意フィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】世界的な利上げ観測、ペソ安に拍車フィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事財政外交関連記事【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】ペソは最安値更新、タカ派な米利上げでフィリピン経済マクロ経済保健医療金融一般証券社会一般政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソは最安値更新、米利上げ継続観測受けフィリピン経済マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソ弱含む展開、比中銀のタカ派後退でフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】約16年半ぶりのペソ安、景気減速懸念広がるフィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交