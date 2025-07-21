【フィリピン為替情報】米ドル買い戻し機運高まり、57ペソ台まで上伸

フィリピン【フィリピン為替情報】米ドル買い戻し機運高まり、57ペソ台まで上伸金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報フィリピン為替情報【フィリピン為替情報】米ドル買い戻し機運高まり、57ペソ台まで上伸フィリピン金融マクロ経済金融一般NEW【フィリピン為替情報】中東情勢巡り乱高下後、56ペソ台半ばで推移フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】今後の急激なペソ安にブレーキフィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】２会合連続で利下げに踏み切るかに注目フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】方向感を探る展開が継続フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】ペソ高加速、一時23年12月以来の水準へフィリピン金融マクロ経済金融一般フィリピンの最新ニュース石炭灰混合製品の輸出に注力 太平洋セメントの比戦略（下）フィリピン製造その他製造ガラス・セメントインフラ建設・プラント環境ＣＢＫ発電所、日系含む連合に落札通知フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW港湾開発に高い関心、洋上風力入札でフィリピン公益電力・ガス・水道海運環境政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港台風で２年ぶりシグナル10PICK UP社会陸運空運観光社会一般災害外食・飲食NEW中国「おぱんちゅうさぎ」中国へ独自PICK UP媒体その他製造その他サービス娯楽メディア政策・法律・規制小売りNEW台湾国民党は敵対勢力の協力者独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ