日中環境フォーラム延期、政府内で感染者急増か

中国-全国日中環境フォーラム延期、政府内で感染者急増か経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国日本保健医療電力・ガス・水道環境関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般３月中旬まで感染の波、専門家予測中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制広州、高２～３年生除き１月まで通学不可中国-広東社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制来年は消費拡大を優先へ 内需低迷で、政府が政策方針発表中国-全国経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政小売りコロナ国内症例、週末３日に約6300人中国-全国社会保健医療社会一般ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で北京製造電子・コンピューター電機その他製造車部品関連記事発熱外来行列で抗議、専門家は一転「安全論」中国-全国社会保健医療社会一般広がる新たな国内感染の波 170人超え、ブースター強化へ中国-全国社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制北京市、輸入冷凍食品の防疫措置を強化中国-北京経済食品・飲料医薬品社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食蘇州市、解熱剤など医薬品の販売停止中国-江蘇社会保健医療医薬品その他サービス陸運娯楽社会一般イベント外食・飲食浙江の新型肺炎感染者、1075人に中国-浙江社会統計保健医療医薬品社会一般