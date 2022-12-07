11月のＣＰＩ5.6％上昇、３カ月連続で鈍化

タイ11月のＣＰＩ5.6％上昇、３カ月連続で鈍化PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計ＣＰＩ11月のＣＰＩ5.6％上昇、３カ月連続で鈍化タイ経済マクロ経済統計NEW11月ＣＰＩは2.35％上昇、２カ月連続で縮小台湾経済マクロ経済統計銀行与信枠、200兆ドン追加 国家銀、景気減速で方針転換ベトナム金融マクロ経済統計鉄鋼・金属金融一般不動産政策・法律・規制11月消費者物価8.0％上昇、14年ぶり水準フィリピン経済マクロ経済統計下位所得層の物価上昇、11月7.7％に加速フィリピン経済マクロ経済統計社会一般小売り消費者物価、11月8.0％上昇 14年ぶり高水準、食料品高くフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料保健医療農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道災害小売り関連記事10月のＣＰＩ5.98％上昇、２カ月連続で鈍化タイ経済マクロ経済統計９月ＣＰＩ6.4％上昇、食料価格が高い伸びタイ経済マクロ経済統計８月ＣＰＩは7.9％上昇、次月から下落予想タイ経済マクロ経済統計４月ＣＰＩ4.65％上昇、前月に比べやや鈍化タイ経済マクロ経済統計５月のＣＰＩは1.5％上昇、非食品が伸長タイ経済マクロ経済統計