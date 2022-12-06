アジア【月次リポート】自動車ニュース（22年11月）Ｇ20サミットで電動化に勢い、インドネシア車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国台湾韓国タイベトナムミャンマーインドネシアインド日本米国欧州自動車環境関連トピックス・特集・連載自動車ニュースの月次リポート自動車ニュースの月次リポート【月次リポート】自動車ニュース（22年11月） Ｇ20サミットで電動化に勢い、インドネシアアジア車両自動車環境NEW【月次リポート】自動車ニュース（22年10月） 中国メーカー、欧州で存在感アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（22年９月） 中国ＢＹＤが700億円投資、タイでＥＶ生産へアジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（22年８月） ホンダ、韓ＬＧと米国で44億ドルの電池工場アジア車両自動車車部品【月次リポート】自動車ニュース（22年７月） インドネシア大統領、現代自に新首都の協力要請アジア車両自動車二輪車電機イベント車部品【月次リポート】自動車ニュース（22年６月） ステランティス、欧州自工会を脱退へアジア車両自動車二輪車電機イベント車部品関連記事次世代半導体で協力、ラピダスとベルギー機関日本ＩＴ自動車電子・コンピューターNEW次世代半導体、国内量産へ＝トヨタやソニー日本電機自動車ＩＴ一般電機金融一般廃車政策発表、産業として利益確保には数年インド車両自動車政策・法律・規制【月次リポート】主なニュース（11月）インド経済マクロ経済統計スズキと豊田通商、車両解体で合弁＝日系初インド車両自動車鉄鋼・金属設備投資