冷凍食品への新規参入が急増、コロナで需要

タイ冷凍食品への新規参入が急増、コロナで需要食品国・地域タイ業種食品関連タグタイ食品・飲料統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制貿易統計１～10月のサービス貿易、17％増の4.9兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター保険その他サービス観光財新製造業ＰＭＩ、４カ月連続節目割れ中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造雇用・労務10月香港ドル預金1.4％減、元建ては増加香港金融統計金融一般11月の輸出額14％減 半導体が３割減、８カ月連続赤字韓国経済マクロ経済貿易統計冷凍食品への新規参入が急増、コロナで需要タイ食品貿易統計食品・飲料ムセ国境貿易、11月はトラック約3900台分ミャンマー経済マクロ経済貿易統計関連記事１～７月のＥＣ事業登録38％増、コロナ受けタイ商業統計ＩＴ一般保健医療社会一般小売り新型コロナ、新規国内感染は８日連続ゼロ中国-全国社会保健医療社会一般香港日清の１～９月期、増収増益香港食品決算食品・飲料保健医療卸売り小売り食品キド、１～３月は9.4％増益ベトナム食品決算食品・飲料天津市の新規外資、9月は106社に中国-全国経済マクロ経済統計設備投資