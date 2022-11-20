10月国際収支、７億1100万ペソの黒字に転換

フィリピン10月国際収支、７億1100万ペソの黒字に転換金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般統計貿易関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機10月国際収支、７億1100万ペソの黒字に転換フィリピン金融貿易統計金融一般NEW超円安で輸出168億ドル減、全経連が予想韓国経済貿易統計金融一般経済に強い逆風、為替管理の柔軟化を＝世銀ベトナム経済マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制財政貿易赤字２兆1623億円、輸入53％の大幅増日本経済貿易統計自動車電子・コンピューター東京円139円台前半、ポーランド着弾でドル買い日本経済マクロ経済円上昇、一時138円台日本経済マクロ経済貿易統計10月輸出は15％増、電気電子など好調マレーシア経済貿易統計電機農林・水産石油・石炭・ガス鉱業NEW７～９月経常収支黒字、高水準を維持インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW10月国際収支、７億1100万ペソの黒字に転換フィリピン金融貿易統計金融一般NEW石化業界、22年の利益１兆元超へ＝業界団体中国-全国資源マクロ経済貿易統計化学一般石油・石炭・ガスNEW１～10月の投資認可額、１％増の35億ドルカンボジア経済マクロ経済統計設備投資NEW広東省の輸出額、１～10月は6.8％増中国-広東経済マクロ経済貿易統計関連記事３月の国際収支7.5億ドル、３カ月ぶり黒字フィリピン金融統計金融一般１月の国際収支、２カ月ぶり赤字フィリピン経済マクロ経済統計財政７月国際収支、6.4億ドルの黒字に転換フィリピン経済マクロ経済統計金融一般10月の国際収支、1.6億ドルの黒字フィリピン金融マクロ経済統計金融一般７月の国際収支2.5億ドル、黒字に転換フィリピン金融マクロ経済統計金融一般