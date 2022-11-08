新税法案３本、下院で可決へ

フィリピン新税法案３本、下院で可決へ車両やレジ袋、税収年480億ペソPICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン自動車ＩＴ一般マクロ経済財政政策・法律・規制インフラ環境社会一般関連トピックス・特集・連載アジア法規チェックアジア法規チェック新税法案３本、下院で可決へ 車両やレジ袋、税収年480億ペソフィリピン経済マクロ経済自動車ＩＴ一般インフラ社会一般環境政策・法律・規制財政NEW下院議長、年内の予算案可決に意欲フィリピン経済政治一般政策・法律・規制財政小規模醸造所への規制、野党の緩和案が否決タイ食品食品・飲料土地法改正案が上程、副首相が意義強調ベトナム建設不動産政策・法律・規制農業関連団体、大麻関連法案の早期成立訴えタイ医薬保健医療15期４回国会が開幕、７法案など可決予定ベトナム政治政治一般関連記事【月次リポート】フィリピン（８月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車保健医療その他製造インフラ金融一般環境政策・法律・規制財政レジ袋課税法案を可決、下院歳入委フィリピン経済ＩＴ一般食品・飲料化学一般環境政策・法律・規制財政財相、デジタルとレジ袋課税に言及フィリピン経済ＩＴ一般環境財政改正外国投資法など２法案、下院が可決フィリピン経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政外国投資法改正案、下院第２読会を通過フィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制