ＢＹＤ、ブラジルに新工場３カ所建設を計画

中国-広東ＢＹＤ、ブラジルに新工場３カ所建設を計画車両NEW国・地域中国-広東業種車両関連タグ中国中南米自動車車部品その他製造建設・プラント設備投資関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、ブラジルに新工場３カ所建設を計画中国-広東車両自動車その他製造設備投資建設・プラント車部品NEW小米が半導体企業に投資、ＥＶ開発へ着々中国-北京車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資車部品NEWＢＹＤの10月販売、８カ月連続で最多更新中国-深セン車両統計自動車NEWリンクのＥＶ充電設備、24年末までに３千基香港車両自動車インフラ電力・ガス・水道金融一般不動産環境NEW鴻海がサウジＥＶ合弁設立、25年に発売へ台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW現代自の新ＥＶ販売、国民車・ソナタ上回る韓国車両自動車NEW関連記事ＢＹＤがブラジルで新工場稼働、電池生産中国-深セン車両自動車設備投資建設・プラント車部品ＢＹＤ、ブラジルで２工場が稼働中国-深セン車両自動車その他製造設備投資建設・プラント環境福田汽車、ブラジルに第２工場建設中国-北京車両マクロ経済貿易自動車二輪車その他製造設備投資卸売り建設・プラント小売りスコミ、ブラジルでモノレール設備を生産マレーシア建設電機機械インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制スコミ、ブラジル北部でモノレール建設受注マレーシア建設機械インフラ電力・ガス・水道設備投資建設・プラント倉庫陸運政策・法律・規制