大統領、新型コロナ「収束近い」

フィリピン大統領、新型コロナ「収束近い」観光国・地域フィリピン業種観光関連タグフィリピン保健医療観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事31日祝日に、万聖節の期間フィリピン社会社会一般政治一般政策・法律・規制〔クラクション〕首都マニラ、万聖節の墓参に接書証明必要フィリピン社会保健医療社会一般文化・宗教マニラの人工ビーチ、29日から一時閉鎖フィリピン社会保健医療社会一般首都圏、「万聖節」期間に墓地閉鎖フィリピン社会保健医療社会一般ＳＭホテルズ、バコロドに会議施設を開業へフィリピン観光不動産観光娯楽イベント