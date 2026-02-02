比商議所、１～３月の成長率回復を期待

フィリピン比商議所、１～３月の成長率回復を期待経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計財政政策・法律・規制インフラ政治一般社会一般ＧＤＰ陝西のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国陝西経済マクロ経済政策・法律・規制NEW寧夏のＧＤＰ、25年は5.3％成長中国寧夏経済マクロ経済貿易統計NEW広東の25年ＧＤＰ、3.9％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計NEW深センの25年ＧＤＰ、5.5％成長＝目標達成中国深セン経済マクロ経済統計NEW25年ＧＤＰ成長率は3.5％ 輸出がけん引、政府予測上回る香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEWＧＤＰ成長率、４Ｑは12.68％＝通年は8.63％台湾経済マクロ経済統計NEWフィリピンの最新ニュース内国歳入庁、税務調査などの業務再開フィリピン経済社会一般政策・法律・規制財政最高裁、バギオの米軍基地跡地に司法庁舎フィリピン建設インフラ建設・プラント政策・法律・規制NEW〔セブ通信〕メガワイド、住宅開発で3.7億ペソ賠償命令フィリピン建設不動産建設・プラント各国・地域のトップ記事香港25年ＧＤＰ成長率は3.5％PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW中国安徽が25年の自動車生産首位PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾25年の経済成長率は8.63％経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW各国・地域のトップ記事一覧へ