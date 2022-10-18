ガソリン値上げ、２週連続

フィリピンガソリン値上げ、２週連続資源NEW国・地域フィリピン業種資源関連タグフィリピン石油・石炭・ガス卸売り小売り関連トピックス・特集・連載ロシアのウクライナ侵攻ロシアのウクライナ侵攻ロシア軍元大佐に懸賞金、マレーシア機撃墜で起訴マレーシア社会社会一般事件政治一般軍事外交NEWガソリン値上げ、２週連続フィリピン資源石油・石炭・ガス卸売り小売りNEW９月の消費者信頼感、４カ月連続で改善タイ経済マクロ経済統計７～９月の経済成長率4.4％シンガポール経済マクロ経済統計飼料用米の作付け過去最大、輸入穀物高騰で日本農水農林・水産ＦＴＩ、４Ｑの輸出減速に懸念示すタイ経済マクロ経済貿易統計観光イベント文化・宗教政策・法律・規制関連記事ガソリン1.2ペソ値上げ、３週間ぶりフィリピン資源石油・石炭・ガス卸売り小売りガソリン値下げ、２週間ぶりフィリピン資源石油・石炭・ガス電力・ガス・水道卸売り小売りガソリン値上げ、軽油は引き下げフィリピン資源マクロ経済石油・石炭・ガスガソリン価格28日から値上げ、４週連続フィリピン資源マクロ経済石油・石炭・ガス卸売り小売り燃料価格21日から値上げ、３週連続フィリピン資源マクロ経済石油・石炭・ガス卸売り小売り