テイクオフ:オーストラリアでは学校…

オーストラリアでは学校や駅などで、子供を送り迎えするための車の停車場を「Kiss and Ride」と呼ぶが、これはなかなかオツな呼び方だ。こうしたネーミングセンスには脱帽させられる。日本式に「送り迎え用一時停車場」などと言うのは無粋だろう。

動詞を2つ並べる、というネーミング手法は、スーパーなどにもある。「Grab and Go」は、まさに駅ナカで慌ただしく歩く人々が、パイやジュースなどを手にとってすぐに買える売り場のことだ。ナッツやキャンディーなどの量り売り場は「Scoop and Weigh」。シドニー中心部には、「Eat and Smile」というレストランもあった。

そういえば、駅や商業施設のトイレに気の利いたネーミングがあってもいいだろう。まだないのなら、「Dash and Relieve」というのはどうか。いや、ここは慌ただしくない方がいいか。(西嵐)