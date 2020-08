スー・チー氏を暗殺から救う動画、捜査対象

ミャンマー情報省は、ミャンマー人歌手の作成した動画について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する規制に違反した疑いがあるとして、捜査する方針だ。動画にはアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相が暗殺者に襲われるストーリーが織り込まれていた。電子メディアのイラワジなどが6日伝えた。

問題になっているのは、ミャンマー人ラッパーで俳優のヨネ・レイ氏が作成したミュージックビデオ。4日にフェイスブックに投稿され、瞬く間に10万回以上シェアされた。情報省は撮影時に5人以上の集まりを禁止した政府の規制、保健・スポーツ省の指示に違反した疑いがあるとみている。ミャンマーでは、7月27日に映画やテレビ番組の撮影再開が許可されたが、動画の撮影はそれ以前に行われたとの証言があるという。

「アワ・ランド―団結の時(Our Land, Now is the Time to Unite Myanmar)」と題された動画では、ミン・アウン・フライン国軍総司令官が、スー・チー氏を暗殺から救うシーンが盛り込まれていた。与党の国民民主連盟(NLD)、軍系最大野党の連邦団結発展党(USDP)、国軍が対立を超え、団結すべきだと呼び掛ける内容だが、閲覧した人からは国軍を称賛する意図があると臆測する声も上がっていた。

ヨネ・レイ氏は5日、政治的な意図は一切ないと陳謝した上で、動画を削除した。