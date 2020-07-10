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サンケン電気、韓国子会社の解散を決定

電子部品を手掛けるサンケン電気（埼玉県新座市）は９日、100％子会社で、オフィス向けの発光ダイオード（ＬＥＤ）の灯具の製造・販売を手掛ける韓国サンケンの解散を決定したと発表した。

韓国サンケンは1973年に設立。サンケン電気本社の関係者はＮＮＡの取材に対し、解散の理由について「非主力事業の戦略的見直しの一環で、ＬＥＤ灯具事業からの撤退を決めたため」と説明した。

韓国サンケンは長期にわたって業績の不振が続いており、財務内容も悪化していた。


関連国・地域： 韓国日本
関連業種： ＩＴ・通信

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