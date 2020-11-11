韓国 ニュース

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韓国ＩＴ

韓国勢がソニー独占市場参入

ＴｏＦセンサー、スマホ需要狙う（11/06）

ＴｏＦセンサーを通じた３Ｄ認識の一例（サムスン電子のサイトからキャプチャー）
韓国半導体大手のサムスン電子とＳＫハイニックスが、複数の対象物の距離を測定できる「ＴｏＦセンサー」市場に相次ぎ参入する。ＴｏＦセンサーは、３次元（３Ｄ）カメラを搭載したスマートフォンなどで市場拡大が見…
韓国社会

コロナ感染者145人、３日連続の100人超（11:52）New!

韓国保健福祉省傘下の疾病管理庁は６日、新型コロナウイルスの感染者が同日午前０時時点で前日から145人増え…

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韓国政治

延世・奉博士「バイデンなら米韓同盟強化」（11/06）

「バイデン氏は日本など同盟国との関係を重視する」と話す奉氏（本人提供）
世界が注目する米大統領選は現職のトランプ大統領とバイデン前副大統領が激しく競り合い、異例の長期戦とな…

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韓国社会

コロナ感染者125人、２日連続の100人超（11/06）

韓国保健福祉省傘下の疾病管理庁は５日、新型コロナウイルスの感染者が同日午前０時時点で前日から125人増え…

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韓国ＩＴ

カカオ３Ｑは増収増益、巣ごもり追い風（11/06）

韓国のＩＴ大手カカオは５日、2020年７～９月期の連結決算で売上高が前年同期比41％増の１兆1,004億ウォン（…

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韓国ＩＴ

独ＳＡＰ、韓国に初のデータセンター設立へ（11/06）

データセンターの設立計画について説明するイ・ソンヨルＳＡＰコリア社長（同社提供）
統合基幹業務システム（ＥＲＰ）大手の独ＳＡＰの韓国法人、ＳＡＰコリアは４日、2021年４～６月期をめど…

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韓国製造

韓国富士ゼロックス、来年４月に社名変更（11/06）

富士ゼロックスの韓国法人、韓国富士ゼロックスは５日、2021年４月１日付で社名を「韓国富士フイルムビジネ…

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韓国経済

自営業者の２割、就職諦めて起業（11/06）

新型コロナウイルス感染症による景気悪化で就職難が深刻化する中、一般企業への就職を諦めて起業する人や求…

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韓国金融

10月末の外貨準備高、60億米ドル増（11/06）

韓国銀行（中央銀行）が４日発表した2020年10月末時点の外貨準備高は4,265億1,000万米ドル（約44兆7,500億円…

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韓国医薬

コーロンティシュジン、上場廃止が決定（11/06）

韓国取引所（ＫＲＸ）は４日、成分の入れ替わりにより販売承認が取り消された変形性膝関節症の治療薬「イン…

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韓国電機

ＬＧの超小型空気清浄機、台湾などで発売（11/06）

韓国ＬＧ電子が、マスクのように身に着けることができる超小型の空気清浄機を台湾と香港、イラクで発売した…

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韓国化学

ＬＧ化学、北欧ネステからバイオ原料調達（11/06）

韓国ＬＧ化学は５日、フィンランドのエネルギー大手ネステと業務提携を結んだと発表した。ネステから調達す…

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韓国食品

11日は「ペペロデー」、企画商品が続々（11/06）

韓国で菓子の売上高が急増する「ペペロデー」（11月11日）を前に、製菓大手と小売り各社が企画商品に力を入…

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韓国食品

「Ｋフード」輸出好調、コロナで自宅消費（11/06）

【ソウル共同＝上嶋茂太】キムチや即席麺など韓国を代表する食品「Ｋフード」の輸出が好調だ。韓国政府は新…

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韓国商業

オンライン取引31％増、出前・食料品が急伸（11/06）

韓国統計庁によると、2020年９月のオンラインショッピング取引額は14兆7,208億ウォン（約１兆3,582億円）と…

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韓国繊維

若者ファッション、セカンドラインが人気（11/06）

韓国のファッション業界で、若者をターゲットに価格を抑えた「セカンドライン（サブブランド）」の販売が好…

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韓国政治

独少女像の撤去要求、友好関係に損害と名古屋市（11/06）

【共同】名古屋市は５日、ドイツ・ベルリン市ミッテ区の公有地に設置されている従軍慰安婦の被害を象徴する…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）（11/06）

本文なし

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）（11/06）

本文なし

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ベトナム運輸

ベトナム特例入国、韓国企業の67％「満足」（11/06）

大韓商工会議所は４日、同機関を通じてベトナムに特例入国した韓国企業に対する実態調査の結果を発表した。…

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台湾ＩＴ

液晶ディスプレー世界出荷、20年は５％増へ（11/06）

台湾の市場調査会社、集邦科技（トレンドフォース）は４日、世界の2020年の液晶ディスプレー出荷台数が前年…

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ベトナム食品

商工省、韓国液状果糖の不当廉売調査に着手（11/06）

ベトナムの商工省が、韓国の液状果糖に対する反ダンピング（不当廉売、ＡＤ）調査に着手したことが分かった…

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アジア経済

【アジア・豪州経済統計】2020年11月（11/06）

本文なし

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年11月05日時点）（11/06）

本文なし

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韓国社会

テイクオフ：自宅に段ボール２箱が届…（11/05）

自宅に段ボール２箱が届いた。開けてみるとマスクが500枚分。妻がネットの大安売りイベントで購入したという…

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韓国車両

10月の韓国車販売、再びマイナス転落（11/05）

韓国自動車メーカー５社の2020年10月の世界新車販売は、前年同月比1.1％減の計70万782台だった。最大手であ…

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韓国社会

コロナ感染者118人、３日ぶり３桁（11/05）

韓国保健福祉省傘下の疾病管理庁は４日、新型コロナウイルスの感染者が同日午前０時時点で前日から118人増え…

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韓国経済

企業規制３法巡り討論会、財界が強い懸念（11/05）

企業規制３法を巡り、財界側の専門家は商法の「３％ルール」を中心に批判的な意見を述べた＝３日、ソウル（大韓商工会議所提供）
韓国の文在寅（ムン・ジェイン）政権が改正を目指す「企業規制３法」を巡り、専門家が出席する公開討論会が…

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韓国経済

辞意表明の経済副首相、文氏の慰留受入れか（11/05）

韓国の洪楠基（ホン・ナムギ）経済副首相兼企画財政相が３日、株式譲渡時に所得税を課す大株主の対象拡大が…

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韓国経済

８月の平均賃金、0.1％増の338万ウォン（11/05）

韓国雇用労働省の「事業体労働力調査」によると、2020年８月の従業者１人（１人以上の事業所）当たりの平均…

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韓国車両

現代自の鄭会長、労組トップと異例会合（11/05）

現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）氏は、10月の会長就任以来で初めて、労働組合トップと会合…

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