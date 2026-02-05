豪１月新車販売、ＰＨＶとＥＶの販売が急伸

オーストラリア豪１月新車販売、ＰＨＶとＥＶの販売が急伸車両NEW国・地域オーストラリア業種車両関連タグオーストラリア自動車メディアマクロ経済統計インフラ環境政治一般自動車統計千里科技の１月販売、2.6倍の7100台中国重慶車両統計自動車NEW宇通客車の１月販売、３カ月ぶりマイナス中国河南車両統計自動車NEW１月輸入車販売37.6％増、レクサス４位韓国車両統計自動車NEW25年車載電池搭載32％増、韓国シェアは下落韓国車両統計自動車ＩＴ一般車部品NEW25年の製造業成長率8.5％、前年から減速カンボジア経済マクロ経済貿易統計自動車電機繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革政治一般政策・法律・規制軍事外交NEWプロトンの１月販売、過去15年で単月最高マレーシア車両統計自動車環境NEWオーストラリアの最新ニュース音波でＡＩ省電力化、豪発ベンチャーに注目オーストラリアＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW２大航空連合の競争激化、特典で明暗分かれるかオーストラリア運輸ＩＴ一般その他サービス空運観光〔泡沫夢幻〕ＡＩ導入に温度差、中小企業のハードル高くオーストラリアＩＴＩＴ一般電子・コンピューター雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事台湾国民党、習氏と早期会談探るPICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事選挙外交NEW韓国ＥＶ不況で電池大手が赤字にPICK UP車両決算自動車車部品NEWタイ国民党首位でも政権樹立に壁独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ