大連のＧＤＰ、25年は5.7％成長

中国遼寧大連のＧＤＰ、25年は5.7％成長経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ大連のＧＤＰ、25年は5.7％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW東莞の25年ＧＤＰ、4.0％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計NEW四川の経済成長目標、26年は「5.5％前後」中国四川経済マクロ経済政策・法律・規制NEW上海市の経済成長目標、26年も「５％前後」中国上海経済マクロ経済政策・法律・規制NEW【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（１月）台湾経済マクロ経済NEWＧＤＰ大連のＧＤＰ、25年は5.7％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW東莞の25年ＧＤＰ、4.0％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計NEW上海市の経済成長目標、26年も「５％前後」中国上海経済マクロ経済政策・法律・規制NEW四川の経済成長目標、26年は「5.5％前後」中国四川経済マクロ経済政策・法律・規制NEW【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】香港（１月）香港経済マクロ経済統計インフラ陸運海運社会一般政策・法律・規制NEW貿易統計成都高新総合保税区、25年貿易額が全国首位中国四川経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューターNEW大連のＧＤＰ、25年は5.7％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW農林水産物・食品の対中輸出、25年は７％増中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW上汽の１月販売24％増、３カ月ぶりプラス中国上海車両貿易統計自動車NEWソフト・ＩＴサービス、25年は13％増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービスNEW鉄道貨物輸送、25年は過去最高を更新中国運輸貿易統計設備投資陸運海運空運NEW中国の最新ニュース【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW鉄道貨物輸送、25年は過去最高を更新中国運輸貿易統計設備投資陸運海運空運NEW農林水産物・食品の対中輸出、25年は７％増中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事中国中国企業の香港ＩＰＯ熱継続PICK UP金融統計金融一般証券政策・法律・規制NEW香港日本の香港向け農産品輸出、25年は0.8％増PICK UP農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW台湾１月新車販売は前月比26％減PICK UP車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ