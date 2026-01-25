アジア【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2026年02月04日時点）金融NEW国・地域アジア業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載2026マーケット情報2026マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2026年02月04日時点）アジア金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2026年02月03日時点）アジア金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2026年02月02日時点）アジア金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2026年01月31日時点）アジア金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2026年01月29日時点）アジア金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2026年01月28日時点）アジア金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース＜食品・医薬ニュース＞トップ記事（26年１月） 「タイの日本食店、初の減少＝駐在員減で」ほかアジア食品食品・飲料小売り外食・飲食スペースＸ、ｘＡＩを統合＝事業再編本格化米国ＩＴＩＴ一般通信電力・ガス・水道軍事テイクオフ：＜日本発＞中国旅行中、…日本社会社会一般各国・地域のトップ記事台湾国民党、習氏と早期会談探るPICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事選挙外交NEW韓国ＥＶ不況で電池大手が赤字にPICK UP車両決算自動車車部品NEWタイ国民党首位でも政権樹立に壁独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ