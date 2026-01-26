25年12月の失業率0.7％、24歳以下は5.1％

タイ25年12月の失業率0.7％、24歳以下は5.1％経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計雇用・労務失業率北京のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国北京経済マクロ経済政策・法律・規制NEW25年12月の失業率0.7％、24歳以下は5.1％タイ経済マクロ経済統計雇用・労務NEW一行ニュース（22日付）中国経済マクロ経済12月の失業率3.30％、４カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務豪12月失業率、4.1％に改善 利上げ観測急拡大オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務【つれづれルピア】進むルピア安、中銀は政策金利据え置きインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制タイの最新ニュースクレーン落下事故の東北線、運行を再開タイ運輸陸運事件NEW金融ＳＣＢＸと中韓大手、ネット銀を始動タイ金融ＩＴ一般金融一般NEW通信テレノール、トゥルー株30.3％を売却タイＩＴＩＴ一般通信金融一般NEW各国・地域のトップ記事香港焼酎・泡盛の魅力、若者にも独自PICK UP食品貿易食品・飲料卸売りイベント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW中国疲れ知らずのＡＩアバターPICK UPＩＴＩＴ一般通信その他サービスメディア小売りNEW台湾卸売り・飲食業が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ