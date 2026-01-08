25年鉱工業生産伸び率、9.2％で前年超え

ベトナム25年鉱工業生産伸び率、9.2％で前年超え経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムその他製造マクロ経済統計自動車統計千里科技の25年販売10万台、２年連続プラス中国重慶車両統計自動車一汽集団の25年販売は330万台、目標未達中国吉林車両統計自動車賽力斯の25年販売は52万台、２年連続プラス中国重慶車両統計自動車テスラ上海工場、25年出荷85万台＝世界半数中国上海車両統計自動車小売りＢＹＤの王朝ブランド、25年販売は10％減中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般設備投資優必選の主力ヒト型ロボ、累計１千台生産中国深セン製造統計電子・コンピューターその他製造機械ベトナムの最新ニュース二大都市の自動車登録料、30％引き下げベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEW洋上風力の予備調査、国営企業の受託に規定ベトナム経済マクロ経済インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制マンションでのＥＶ充電規定、改正案が公表ベトナム車両自動車二輪車不動産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港宏福苑管理組合の解散を承認、土審処PICK UP社会不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾エヌビディア、Ｈ200需要「極めて強い」PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW韓国輸出が初の７千億ドル突破PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ