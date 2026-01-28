三機工業、設備・メンテ企業の株式取得

マレーシア三機工業、設備・メンテ企業の株式取得日系企業進出PICK UP建設NEW国・地域マレーシア業種建設関連タグマレーシア日本精密機器その他製造建設・プラント設備投資関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出三機工業、設備・メンテ企業の株式取得マレーシア建設その他製造精密機器設備投資建設・プラントNEWニッタ、江蘇に半導体研磨製品の子会社中国江蘇ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造設備投資鋳造キャステム、クアンニン省の新工場完成ベトナム製造その他製造マニー、仏山に眼科用ナイフ工場中国広東製造保健医療その他製造設備投資建設・プラント生方製作所、比に製造拠点フィリピン製造貿易電子・コンピューターその他製造精密機器クラウド監視のセーフィー、タイ法人設立タイＩＴＩＴ一般その他製造小売りマレーシアの最新ニュース車齢20年以上の車両買い替え、５千台対象マレーシア車両自動車政策・法律・規制財政車部品ＲＭ１＝38.9円、＄１＝ＲＭ3.92（28日）マレーシア金融金融一般証券ＭＣＥ、プロトン新モデル向けの部品受注マレーシア車両自動車車部品NEW各国・地域のトップ記事中国大型商業施設の開業数が減少PICK UP商業マクロ経済統計不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW香港バスの新安全規定に市民反発PICK UP運輸陸運社会一般政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾、25年超高齢社会に突入PICK UP社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ