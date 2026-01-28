NNA ASIA

サービス案内
    マレーシア

    三機工業、設備・メンテ企業の株式取得

    日系企業進出
    PICK UP
    建設
    NEW
    国・地域
    マレーシア
    業種
    建設
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    日系製造業のアジア進出

    マレーシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー