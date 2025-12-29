NNA ASIA

サービス案内
    インドネシア

    【25年の10大ニュース】肝いり政策布石も効果不明瞭

    成長加速に苦戦、暴動など冷や水
    独自
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    インドネシア
    業種
    経済
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    2025年 アジアの10大ニュース

    インドネシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー