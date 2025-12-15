中国【中越ビジネス】外資企業の国内拠点（再投資子会社）第200回経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国ベトナムマクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載中国・ベトナム間のビジネス構築マニュアル中国・ベトナム間のビジネス構築マニュアル【中越ビジネス】外資企業の国内拠点（再投資子会社） 第200回中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW【中越ビジネス】外資企業の国内拠点（支店） 第199回中国経済マクロ経済政策・法律・規制財政【中越ビジネス】非居住者の役職兼務 第198回中国経済マクロ経済政策・法律・規制【中越ビジネス】個人所得税 第197回中国経済マクロ経済政策・法律・規制財政【中越ビジネス】法人税の優遇 第196回中国経済マクロ経済政策・法律・規制財政【中越ビジネス】親会社に対する債務の資本転換 第195回中国経済マクロ経済政策・法律・規制中国の最新ニュースＥＵ、少額輸入品に課税＝安い中国製の流入阻止中国経済マクロ経済貿易ＩＴ一般政策・法律・規制小売り創薬企業の海外契約が好調 今年15兆円超えへ、前年比２倍中国医薬貿易統計保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制小売売上高が３年で伸び最小 11月経済指標、軒並み数値悪化中国経済マクロ経済統計自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高が３年で伸び最小PICK UP経済マクロ経済統計自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW香港26年の輸出額は８～９％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW台湾中銀、政策金利据え置きかPICK UP金融金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ