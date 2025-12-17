アジア【マーケット】為替 2025/12/17（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/12/17アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/12/17（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/12/16アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/16（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/12/15アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/15（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュースホンダがアステモ子会社化、日立から株式取得日本車両ＩＴ一般車部品NEWパナ系車載「モビテラ」に、新社名発表日本車両電子・コンピューター車部品NEW鶏卵が最高値308円、平年比27％高日本農水農林・水産小売りNEW各国・地域のトップ記事香港マニングスが本土市場撤退PICK UP商業決算ＩＴ一般保健医療医薬品小売りNEW台湾データ拠点は発電所の周辺にPICK UP公益ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道建設・プラント政策・法律・規制NEW韓国ポスコと現代製鉄がタッグPICK UP鉄鋼自動車鉄鋼・金属NEW各国・地域のトップ記事一覧へ