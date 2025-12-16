アジア【マーケット】為替 2025/12/16（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/12/16アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/12/16（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/12/15アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/15（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/12/12アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/12（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュース〔アジア人事〕カナデビアほか日本経済マクロ経済化学一般機械卸売り【マーケット】株式 2025/12/16アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/12/11アジア経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港26年の昇給率見通しは2.9％独自PICK UP経済統計雇用・労務NEW中国日本食店、２年で1.5万店減PICK UPサービスマクロ経済統計食品・飲料外食・飲食更新台湾総統、予算配分法の公布拒否PICK UP政治政治一般政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ