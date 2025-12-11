経済・労働４団体、電気免税法案を支持

フィリピン経済・労働４団体、電気免税法案を支持PICK UP公益NEW国・地域フィリピン業種公益関連タグフィリピン電力・ガス・水道マクロ経済財政政策・法律・規制ＧＤＰＩＭＦが中国成長率上方修正、25年５％中国経済マクロ経済貿易統計不動産政策・法律・規制NEW四川の次期５カ年計画、新興産業の成長促進中国四川経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造精密機器機械空運政策・法律・規制NEW26年成長率1.7％に上方修正、ＡＤＢ韓国経済マクロ経済NEW首相、ＯＥＣＤ加盟に向けた初期覚書提出タイ経済マクロ経済政治一般NEW25年成長率8.03％見込み、ホーチミン市ベトナム経済マクロ経済統計NEW９月末の公的債務126億ドル、ＧＤＰ比18％カンボジア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政NEWフィリピンの最新ニューステイクオフ：外食先でほかのテーブル…フィリピン社会社会一般大統領、世襲政治規制などを優先法案に指定フィリピン政治インフラ政治一般政策・法律・規制選挙財政NEWテイクオフ：クリスマスが近づき、マ…フィリピン社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港クリスマスイベントを再開PICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教事件災害小売り外食・飲食NEW台湾台湾受託生産企業に25％関税PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター通信政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW韓国高速バスターミナルを地下化PICK UP建設インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ