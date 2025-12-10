25年成長率8.03％見込み、ホーチミン市

ベトナム25年成長率8.03％見込み、ホーチミン市経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計ＧＤＰＩＭＦが中国成長率上方修正、25年５％中国経済マクロ経済貿易統計不動産政策・法律・規制NEW四川の次期５カ年計画、新興産業の成長促進中国四川経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造精密機器機械空運政策・法律・規制NEW26年成長率1.7％に上方修正、ＡＤＢ韓国経済マクロ経済NEW首相、ＯＥＣＤ加盟に向けた初期覚書提出タイ経済マクロ経済政治一般NEW25年成長率8.03％見込み、ホーチミン市ベトナム経済マクロ経済統計NEW９月末の公的債務126億ドル、ＧＤＰ比18％カンボジア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政NEWベトナムの最新ニュース水産物輸出、25年通年は過去最高にベトナム農水貿易農林・水産NEWニンビン省、ＰＰＰで空港建設へベトナム運輸陸運空運政策・法律・規制NEW小学校からＡＩ教育、教育省が提案ベトナム社会ＩＴ一般教育各国・地域のトップ記事香港クリスマスイベントを再開PICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教事件災害小売り外食・飲食NEW台湾台湾受託生産企業に25％関税PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター通信政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW韓国高速バスターミナルを地下化PICK UP建設インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ