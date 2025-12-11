９月末の公的債務126億ドル、ＧＤＰ比18％

カンボジア９月末の公的債務126億ドル、ＧＤＰ比18％経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジア金融一般マクロ経済統計財政政策・法律・規制ＧＤＰＩＭＦが中国成長率上方修正、25年５％中国経済マクロ経済貿易統計不動産政策・法律・規制NEW四川の次期５カ年計画、新興産業の成長促進中国四川経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造精密機器機械空運政策・法律・規制NEW26年成長率1.7％に上方修正、ＡＤＢ韓国経済マクロ経済NEW首相、ＯＥＣＤ加盟に向けた初期覚書提出タイ経済マクロ経済政治一般NEW25年成長率8.03％見込み、ホーチミン市ベトナム経済マクロ経済統計NEW９月末の公的債務126億ドル、ＧＤＰ比18％カンボジア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政NEWカンボジアの最新ニュースＩＭＦ、成長率予測を4.8％に下方修正カンボジア経済マクロ経済貿易統計農林・水産金融一般設備投資観光雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事外交米大統領が電話会談の意向、空爆継続でカンボジア政治政治一般軍事外交NEWオンライン事業登録、11月末時点で約5.2万件カンボジア経済統計ＩＴ一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港クリスマスイベントを再開PICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教事件災害小売り外食・飲食NEW台湾台湾受託生産企業に25％関税PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター通信政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW韓国高速バスターミナルを地下化PICK UP建設インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ