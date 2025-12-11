上場企業の純現金収支、21兆ウォン増加

韓国上場企業の純現金収支、21兆ウォン増加経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計自動車統計11月ＣＰＩは0.7％上昇、24年２月以来高さ中国経済マクロ経済統計NEW11月のＰＰＩは2.2％下落、下げ拡大中国経済マクロ経済統計NEW上場企業の純現金収支、21兆ウォン増加韓国経済マクロ経済統計NEW11月乗用車販売、18％減 ５カ月連続減、ビンＦと明暗ベトナム車両統計自動車NEW中通客車の11月販売、４カ月連続プラス中国山東車両統計自動車江淮汽車の11月販売、６％増の3.3万台中国安徽車両統計自動車韓国の最新ニュースＳＫハイ「米ＡＤＲ上場は確定していない」韓国ＩＴＩＴ一般証券NEWサムスン系、米社にＥＳＳ用電池を供給へ韓国製造その他製造NEW現代ロテム、モロッコ鉄道見本市に参加韓国運輸その他製造陸運各国・地域のトップ記事香港クリスマスイベントを再開PICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教事件災害小売り外食・飲食NEW台湾台湾受託生産企業に25％関税PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター通信政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW韓国高速バスターミナルを地下化PICK UP建設インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ