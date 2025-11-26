アジア【マーケット】為替 2025/11/26（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/11/26アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/11/26（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/11/25アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/11/25（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/11/24アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/11/24（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュース子どもに２万円給付決定、財政悪化懸念日本経済石油・石炭・ガス政策・法律・規制財政小売りシラスウナギ取引透明化、記録義務付け日本農水食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW日本料理店に打撃、予約半数がキャンセル中国サービス食品・飲料政策・法律・規制外食・飲食各国・地域のトップ記事香港立法会選でも「感謝カード」PICK UP政治娯楽メディアイベント政治一般政策・法律・規制選挙小売り外食・飲食NEW台湾花王、新竹に精密洗浄拠点PICK UP化学ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般精密機器設備投資NEW韓国【広がる鉄道網】地域発展に重要な役割運輸陸運観光政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ