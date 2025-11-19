電動車の充電設備、１～10月の設置77％増

中国電動車の充電設備、１～10月の設置77％増PICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品電力・ガス・水道統計インフラ設備投資自動車統計貴州の１～10月経済統計、鉱工業は7.0％増中国貴州経済マクロ経済統計NEW安徽の１～10月経済統計、鉱工業は9.1％増中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は1.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEWＲＥＶの市場投入拡大、メーカーが積極的中国車両統計自動車NEW半導体設計の売上高、５年内に１兆元へ中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造NEW電動車の充電設備、１～10月の設置77％増中国車両統計自動車インフラ電力・ガス・水道設備投資車部品NEW中国の最新ニュース安徽の１～10月経済統計、鉱工業は9.1％増中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW高市首相への個人攻撃強化、歴史絡め世論戦中国政治政治一般外交NEW日本水産物の市場存在せず、追加の報復示唆中国農水貿易自動車食品・飲料農林・水産政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事中国中国企業の「出海」支える独自PICK UP運輸マクロ経済貿易自動車倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW香港「環境の違い」生かす資本往来独自PICK UP金融金融一般NEW台湾ＡＩ人材の26年昇給率は10％PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ